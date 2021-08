Echternach trauert um erste Bürgermeisterin

Mady Schaffner, Bürgermeisterin von Echternach von 1994 bis 1998, ist im Alter von 86 Jahren verstorben, wie die DP am Dienstagabend mitteilte. «Ihre Kindheit war von den Folgen des Krieges geprägt, aber sie fand schon sehr früh ihre Leidenschaft für das Engagement für ihre Mitmenschen», schrieb die DP in einer Erklärung. Nach ihrem Studium in Limpertsberg, Brüssel und Ettelbrück arbeitete sie in verschiedenen Grundschulen, bis sie 1988 in den Gemeinderat von Echternach eintrat. Mady Schaffner, Mutter einer Tochter, dreifache Großmutter und sechsfache Urgroßmutter, war die erste Frau an der Spitze der Gemeinde im Osten Luxemburgs.

Als Stadtoberhaupt initiierte sie den Bau eines Kultur- und Tourismuszentrums, eine neue Schulinfrastruktur, renovierte das örtliche Krankenhaus und setzte sich für die Schaffung eines regionalen Industriegebiets ein. Außerdem hat sie sich ihr ganzes Leben lang für die Pfadfinder engagiert. «Mit Mady Schaffner verliert Echternach eine verdiente Politikerin und einen fürsorglichen Menschen», so die DP.

