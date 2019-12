525 Kontrollen in einer Nacht, 6 Führerscheine weg

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag führte die Polizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft Alkoholkontrollen durch: in Gonderingen auf der N11, in Luxemburg-Stadt in der Rue de Rollingergrund und in Hesperingen in der Allée de la Jeunesse Sacrifiée.

Zwischen 22 Uhr und 2 Uhr kontrollierte die Polizei insgesamt 525 Autofahrer. Ergebnis: In 25 Fällen war war der Test positiv. Sechs Führerscheine wurden eingezogen.

(L'essentiel)