Piraten pochen auf mehr Transparenz

Die beiden Piraten-Abgeordneten Sven Clement und Marc Goergen haben am Mittwoch ihren Bericht über das parlamentarische Jahr vorgestellt und dabei Transparenz als eines ihrer Hauptanliegen hervorgehoben. «Die Ausschüsse des Parlaments sollten live übertragen werden. Aber die DP blockiert es, ich weiß nicht warum, vielleicht haben sie etwas zu verbergen», mutmaßt Sven Clement. Er befürwortet auch die Einrichtung eines «Transparenz-Registers über Lobbying, das externe Kontakte auflistet, die unsere Arbeit in der Kammer beeinflussen könnten». Das Thema sei aber von CSV und DP von der Tagesordnung gestrichen worden, so Clement.

Die Piraten verteidigten ihre zahlreichen parlamentarischen Anfragen an die Minister. «Wir beide zusammen haben 17 Prozent der gesamten Fragen geschrieben. Es geht um Transparenz, nicht um automatische Waffen», verteidigte sich Marc Goergen.

Sven Clement erinnerte daran, dass sich das Land «in einer Klima-, Gesundheits-, Wirtschafts- und Wohnungskrise» befinde. Er forderte eine Änderung der Besteuerung, einschließlich einer «negativen CO2-Steuer», die die Form einer Steuergutschrift annehmen würde, die je nach CO2-Verbrauch reduziert würde. Der Abgeordnete fordert außerdem eine Steuer, die das Kapital stärker besteuert und die Steuern für niedrige Einkommen senkt.

(jg/L'essentiel)