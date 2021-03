Der Altersschnitt stationärer Covid-​​Patienten sinkt

Nach einem konstanten, aber nicht exponentiellen Anstieg der Zahl der behandelten Covid-Patienten hat sich die Situation in den luxemburgischen Krankenhäusern stabilisiert. Dies sei insbesondere in der Intensivpflege der Fall, die laut Premierminister Xavier Bettel zu etwa 20-25 Prozent belegt ist. Hinter dieser beruhigenden Entwicklung verbirgt sich jedoch eine beunruhigende Realität.

Seit einigen Wochen werden die Patienten im Krankenhaus immer jünger, bestätigt Jean-Claude Schmit gegenüber L'essentiel. Eine Entwicklung, die sowohl in Luxemburg als auch in den Nachbarländern zu beobachten sei. «Es sind vor allem Menschen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, die wir immer häufiger aufnehmen», sagt der der Leiter der Santé.

Hauptgrund für diese Entwicklung sei die englische Mutation, die derzeit etwa 60 Prozent aller Corona-Fälle in Luxemburg ausmacht. «Ein Stamm, der ansteckender und zu 60 Prozent krankheitserregender ist», warnt Dr. Schmit.

«Die Variante ist tödlicher»

Obwohl der jüngste Anstieg der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in Luxemburg auf eine Häufung von Todesfällen in Pflegeheimen zurückzuführen sei, sollten die Auswirkungen dieser Variante nicht unterschätzt werden. «Eine englische Studie zeigt, dass diese Variante bis zu 64 Prozent tödlicher ist. Eine unveröffentlichte Studie aus Dänemark scheint dies zu bestätigen», erklärt der Gesundheitsdirektor.

Die südafrikanische Variante beunruhigt Luxemburger Experten aus anderen Gründen. «Aktuelle Impfstoffe sind bei diesem Stamm weniger wirksam, was ein Problem darstellen könnte. Bei unseren Nachbarn in Moselle überwiegt diese Variante, im Großherzogtum macht sie 20 Prozent der Fälle aus. »

Unter diesen Bedingungen sei es schwierig, Vorhersagen über das Ende der Pandemie zu treffen, räumt Dr. Schmit ein. Wird es neue Varianten geben? Wie schnell wird die Impfung voranschreiten? Das seien alles Unbekannte, die die Arbeit der Gesundheitsbehörden erschweren.

Trotz dieser Unwägbarkeiten ist Jean-Claude Schmit optimistisch: «Wenn wir alle über 50 geimpft haben, werden wir entspannter sein. Was die Pflegeheime betrifft, so gab es sicherlich Häufungen, aber wir stellen auch fest, dass es Einrichtungen gibt, in denen es keine Infektionen mehr gibt, wo die Bewohner die zweite Dosis erhalten haben.»

(Thomas Holzer/L'essentiel)