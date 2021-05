Helikopter lotst verirrten Mann aus Rodinger Wald

Am Sonntagabend musste die Police Grand-Ducale in Rodingen zu einer großen Suchaktion ausrücken. Gegen 21 Uhr sei bei den Beamten eine Vermisstenmeldung eingegangen, wie es in einer Mitteilung am Montagmittag heißt. Mehrere Einsatzmannschaften der Polizei, Feuerwehr Petingen, Hundeführer der Polizei, des CDGIS und des Roten Kreuzes sowie ein Polizeihelikopter machten sich daraufhin auf die Suche.

Bereits kurz nach dem Start habe die Besatzung des Helikopters den Mann ausfindig gemacht und die Bodenmannschaften zu dem Vermissten lotsen können. Der Mann war nach Angaben der Polizei wohlauf: Er habe sich im Dunkeln im Wald verlaufen und den Weg nicht mehr herausgefunden.

(mei/L'essentiel)