2202 Fahrzeuge rollen für den Staat über die Straßen

Nach einer parlamentarischen Anfrage des Piratenabgeordneten Marc Goergen haben die Minister François Bausch (Déi Gréng, Mobilität und öffentliche Arbeiten) und Pierre Gramegna (DP, Finanzen) Bilanz über den Fuhrpark des Staates aufgestellt. Insgesamt 2202 Fahrzeuge gehören zur Luxemburger Flotte. Den größten Fuhrpark hat dabei das Ministerium für Innere Sicherheit – zu dem die Police Grand-Ducale gehört – mit 760 Fahrzeugen, also rund 34 Prozent des gesamten Bestandes. Es folgen das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten (483) und das Ministerium für nationale Bildung, Kinder und Jugend (254). Das Ministerium für den öffentlichen Dienst und das Ministerium für höhere Bildung haben nur ein Fahrzeug.

Die Kosten für die Fahrzeuge belaufen sich auf 14,8 Millionen im Jahr 2020, davon 10,2 Millionen für Betrieb und Wartung. Nach den am Dienstag veröffentlichten Zahlen wird jedes Fahrzeug zwischen zehn und 15 Jahren genutzt. Die 460 zwischen 2016 und 2020 verkauften Fahrzeuge waren im Durchschnitt zwölf Jahre alt.

Mehr Umweltfreundliche Fahrzeuge

Im Jahr 2020 gab das Großherzogtum 4,6 Millionen Euro für den Kauf von 207 neuen Fahrzeugen aus, darunter 72 für die Polizei (darunter 38 Geländewagen und 25 Transporter). Das Ministerium für Innere Sicherheit hat im vergangenen Jahr am meisten für die Erneuerung seiner Flotte ausgegeben (1,9 Millionen Euro), gefolgt vom Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten (828.000 Euro).

Der Staat ist bemüht den Fuhrpark umweltfreundlicher zu machen: So lag der durchschnittliche CO2-Ausstoß im Jahr 2020 bei 91,88 Gramm CO2 pro Kilometer gegenüber 106,37 im Jahr 2019 und sogar 119,35 im Jahr 2018. Von den 2202 Fahrzeugen waren 91,8 Prozent mit Verbrennungsmotoren ausgestattet, im Vergleich zu 94,6 Prozent im Jahr 2019. Der Anteil der rein elektrische betriebenen Fahrzeuge stieg von 2,6 Prozent auf 4,1 Prozent. Am grünsten von allen ist das Ministerium von François Bausch: 73 von 483 Fahrzeugen, also 15,1 Prozent der Flotte des Ministeriums für Mobilität sind 100-prozentige Elektro- oder Hybridfahrzeuge.

