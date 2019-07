A1-​​Sperrung zur Tötung eines Wildschweins

Artikel per Mail weiterempfehlen

An diesem Donnerstag wird die A1 in Richtung Trier um 22 Uhr zur Tötung eines Wildschweins gesperrt. Die Absperrung wird zwischen der Abfahrt Senningerberg und dem Cargo-Center-Kreuz liegen. Um 23 Uhr soll die Autobahn wieder frei befahrbar sein, wie die Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées mitteilte.

Der Verkehr vom Gaspericher Kreuz, der N1, dem Cargo-Center-Kreuz und in Richtung Trier wird vom Kreuz Senningerberg über die N1 und den CR132 über die Auffahrt Münsbach zurück auf die Autobahn A1 umgeleitet.

A1 zwischen Senningerberg und Cargo-Center

gesperrt, am 25.07.2019 von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) July 25, 2019

(L'essentiel)