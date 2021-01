Nicht jeder darf an «Lëtz Rise Up»-​​Webinar teilnehmen

Die luxemburgische feministische und antirassistische Vereinigung «Lëtz Rise Up» organisiert diesen Samstag ein «nicht gemischtes» Webinar. Ein relativ neues Konzept in Luxemburg*, das in den Nachbarländern bereits Kontroversen ausgelöst hat. Unter dem Titel «Struktureller Rassismus in Luxemburg: Worüber reden wir?» steht die virtuelle Konferenz «Weißen» daher nicht offen, sondern «allen rassifizierten Menschen, die sich vom Kampf gegen Rassismus betroffen fühlen, in unbegrenzter Zahl und mit Anmeldung», erklärt Sandrine Gashonga, Präsidentin der Initiative und Mitveranstalterin.

Die Präsidentin von «Lëtz Rise Up» ist sich bewusst, wie sensibel diese Art von Treffen in der Öffentlichkeit sind, und rechnet mit Kritik: «Die Gegner dieser Treffen schreien nach «Kommunitarismus» oder «Rassismus gegen Weiße» und vergessen dabei, dass Gewerkschafter, wenn sie sich in einem gewählten, nicht gemischten Rahmen treffen, um Aktionen zu besprechen, die sie betreffen, keine Manager oder Bosse einladen, und das scheint niemanden zu schockieren», erklärt sie und erinnert daran, dass diese Art von Treffen «in den 1960er Jahren in den USA in Kreisen von Bürgerrechtsaktivisten entstanden sind».

« Wenn es für das Zusammenleben nützlich ist, warum nicht »

Das Interesse der Aktivisten besteht darin, sich zwischen den direkt Betroffenen zu treffen, um «frei sprechen zu können, ohne Gefahr zu laufen, dadurch delegitimiert zu werden. Um spezielle Themen und Fragen im Zusammenhang mit unseren Unterdrückungen voranzutreiben, ohne das Risiko, zum Schweigen gebracht zu werden», erklärt Sandrine Gashonga. Die luxemburgische Integrationsministerin Corinne Cahen versteht diese Begründung und verweist auf «die vorteilhaften Effekte der Nichtvermischung, die durch sozialwissenschaftliche Forschung belegt sind».

Auf Nachfrage von L'essentiel ist Cahen «nicht schockiert» über die Organisation eines solchen Webinars: «Die Methode ist nicht neu. Luxemburg ist ein weltoffenes Land. Wenn es für das Zusammenleben nützlich ist und wenn Menschen, die Opfer von Rassismus sind, sich besser ausdrücken können, warum nicht.» Sie ist der Meinung, dass «die Verbände das Recht haben, ihre eigenen Kriterien zu definieren». Das Ministerium seinerseits würde ein solches Treffen jedoch «nicht organisieren», sagt sie und betont die Werte der «Vielfalt und Nicht-Diskriminierung».

Die Nichtregierungsorganisation ASTI (Association de soutien aux travailleurs immigrés), die sich im Kampf gegen Rassismus in Luxemburg engagiert, ist für sich der Ansicht, dass Rassismus «nicht mit Abschottung bekämpft werden kann» und dass es ungeeignet sei, «jemanden auszuschließen, da jeder im Kampf gegen Rassismus legitim ist». Ihr Sprecher, Sergio Ferreira, ruft daher die Aktivisten auf, «das Universelle nicht aufzugeben». Für ihn muss der Kampf gegen Diskriminierung jedermanns Sache sein, «besonders in einer so vielfältigen Gesellschaft wie Luxemburg».

*Ein erstes Treffen dieser Art wurde von «Lëtz Rise Up» anlässlich des Frauenstreiks organisiert.

(Thomas Holzer/L'essentiel)