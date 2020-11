Von der Bank-​​Karriere in den Hundesalon

«Als ich vor 25 Jahren meine Karriere bei der Citibank in Luxemburg begann, hätte ich mir zu keinem Zeitpunkt vorstellen können, dass ich jemals Haustiere pflegen würde, niemals!» Als Nadia Genin aber im April 2015 von der Bank entlassen wird, beginnt sie im «Moien Mupp», einem Pflegesalon für Haustiere, in Merl zu arbeiten. Mittlerweile hat Genin auch ihren eigenen Salon in Chantemelle in Belgien. Doch Corona erschwert die Arbeit mit den pflegebedürftigen Haustieren. Aufgrund der Maßnahmen darf sie vorerst nur im Großherzogtum arbeiten.

«Ein zweiter Lockdown wäre für meine Chefin in Luxemburg kompliziert», räumt Nadia Genin ein. «Und was mich betrifft, ist es ziemlich seltsam, im Großherzogtum arbeiten zu können und in Belgien überhaupt nicht.» Ihren Job hält sie auch in der Krise für essenziell: «Für mich geht es bei der Pflege eines Hundes oder einer Katze nicht nur um Ästhetik, es geht nicht nur um den Tierarzt. Nach dem ersten Lockdown hatten wir viele Tiere mit sehr langen Krallen oder großen Knoten.»

«Ich habe Tiere schon immer geliebt», sagt sie, «und als ich eines Tages eine Anzeige entdeckte, in der stand, 'wie man in sechs Monaten ein Hundepfleger wird' war's das. Ich wollte nicht mehr zurück zur Bank und unbedingt etwas anderes machen. Also schrieb ich mich an einer Schule in Paris ein, wo ich Fernkurse belegte, bevor ich eine Praktikumsstelle in Luxemburg fand. Ich hatte Angst, dass ich dem nicht gewachsen sein würde, aber nach fünf Jahren kann ich sagen, dass ich ein Groomer bin, auch wenn uns im Moment einige Hunde mit der Maske seltsam anschauen», schließt sie mit einem Lächeln.

(fl/L'essentiel)