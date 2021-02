4,7 Prozent der Bevölkerung haben die erste Dosis

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) hat am Donnerstag zusammen mit Gesundheitsdirektor Jean-Claude Schmit und LNS-Direktor Prof. Friedrich Mühlschlegel im Rahmen einer Pressekonferenz ein Update zur aktuellen Corona-Situation im Land gegeben. Gesundheitsdirektor Schmit war dabei besonders darauf bedacht, die Wirksamkeit des Impfstoffs von AstraZeneca zu bestätigen. Es sei «ein guter Impfstoff», der besonders wirksam bei der Vorbeugung schwerer Formen der Krankheit sei.

Wie bereits am Donnerstagmorgen berichtet, erfüllen die bisherigen Auswertungen der neuen Speichel-Selbsttests durch das Nationale Gesundheitslabor nicht die Erwartungen. Die im vorderen Teil der Nase durchgeführten und kürzlich in Deutschland validierten Selbsttests scheinen effektiver zu sein. Ziel bleibt es, in den kommenden Wochen landesweit Selbsttests in Schulen und Unterkünften einzusetzen. Das LNS will auch die Sequenzierungsarbeiten weiter beschleunigen, um die Virus-Varianten im Land besser kontrollieren zu können. Darüber hinaus sollen bald spezifische PCR-Tests eingesetzt werden.

Obwohl Luxemburg immer noch mindestens dreimal mehr Tests durchführt als seine Nachbarn, liegt die Positivitätsrate deutlich unter der von Frankreich, Belgien und Deutschland (über fünf Prozent) und den Niederlanden (rund zehn Prozent). In Bezug auf die Impfung hat das Land nach Daten des Europäischen Zentrums für Infektionskrankheiten 4,7 Prozent seiner Bevölkerung mit der ersten Dosis geimpft, was im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein hoher Durchschnitt ist.

(Nicolas Martin/L'essentiel)