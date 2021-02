Staatliche Hilfen für Gastro werden ausgeweitet

Weil die Gastronomie einer der am stärksten von der Krise betroffenen Sektoren ist, will der Staat seine Hilfen nicht nur verlängern, sondern auch ausweiten. Das kündigten Premierminister Xavier Bettel und der Gaststättenverband Horesca in einer Pressemitteilung an.

Die bestehende Beihilfe wird bis Juni verlängert, da nach wie vor ungewiss sei, wann Bars und Restaurants wieder Kunden bewirten dürfen. Die Beihilfe steht künftig auch Unternehmen zur Verfügung, die nach dem 15. März 2020 gegründet wurden. Seit Beginn der Krise hatten sich viele neue Unternehmen beschwert, weil sie bisher nicht berücksichtigt wurden.

Deckelung wird angehoben

Ungedeckte Kosten, wie die Miete, sollen mit dem neuen Programm komplett übernommen werden. Bisher war dies nur zu 90 Prozent oder 70 Prozent der Fall. Dies gilt für Unternehmen, die aufgrund der Pandemie schließen mussten, aber auch für Hotels, deren Umsatz zwischen 2019 und 2020 um mindestens 75 Prozent zurückgegangen ist.

Je nach Größe des Unternehmens werden die festgelegten Beihilfehöchstgrenzen um 50 Prozent erhöht. Außerdem wird der Staat bei der Berechnung der Beihilfen für Unternehmen, die Lieferungen vornehmen und Take-away anbieten, großzügiger sein: Ihr Umsatz wird nicht mehr in voller Höhe von den Kosten abgezogen: 25 Prozent des Betrags werden freigestellt und können somit komplett in die Betriebskassen fließen.

(jg/L'essentiel)