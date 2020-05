Wie kann man vom Findel sicher fliegen?

Am kommenden Freitag starten wieder Passagiermaschinen vom Findel. Die Betreibergesellschaft lux-Airport versicherte am heutigen Freitag, man sei «bereit» den Passagieren einen sichern Abflug und Ankunft zu ermöglichen. In einer Pressemitteilung die die Gesellschaft am heutigen Freitag veröffentlichte, werden die Schutzmaßnahmen vorgestellt, die das Unternehmen zum Schutz von Passagieren und Personal geplant hat.

Ein Baustein der Strategie werde, das Tragen von «Nasen- und Mundschutz im Terminal und in Bereichen, in denen der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann» sein. Zusätzlich habe man eine Klimaanlage in den Terminals installiert, die «alle 30 Minuten frische und vollständig erneuerte Luft» zur Verfügung stellen soll. Außerdem habe man an allen Kontaktstellen Plexiglasfenster angebracht und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Transfers mit einem Bus, beim Ein und Aussteigen auf dem Flugzeug sollen zudem «soweit wie möglich» vermieden werden. Der Flughafenbetreiber verpflichtet sich außerdem die Gepäckwagen und -behälter bei den Sicherheitskontrollen einer «regelmäßigen» Reinigung zu unterziehen.

Schließlich wurde eine Info-Seite auf der Website des Flughafens eingerichtet, um die Passagiere über alle Verfahren wie Sicherheitskontrollen und Schutzmaßnahmen zu informieren.

(ol/L'essentiel)