«28 Jahre lang hat sich alles um ihn gedreht»

Die Corona-Pandemie merzt andere Übel nicht aus. Es besteht vielmehr die Gefahr, dass sie durch das um sich greifende Virus verstärkt werden. Menschen, die an Autismus leiden, und ihre Familien sind von der Pandemie und ihren Folgen in besonderem Maße betroffen. Die Luxemburger Autismus-Stiftung (FAL) hat nun ein neues Wohnheim in Rambruch eröffnet, in der sechs Menschen mit Autismus leben können. Ein ähnliches Haus existiert seit 2002 in Munshausen.

Sabine* ist eine der Mütter, deren Kind, der 28 Jahre alte Léo, eingezogen ist. Sie ist seit drei Jahren Witwe und kümmerte sich bislang alleine um ihren Sohn. Er leidet an einer Form von Autismus, die auch Verhaltensstörungen aufweist. Die Eröffnung des Heimes und die angepasste Hilfe, die er darin findet, habe ihr Leben verändert. «Alles hat sich bisher um ihn gedreht. 28 Jahre lang gab es kaum einen Moment, in dem er nicht bei mir war. Ich musste ihn ständig im Auge behalten, auf das achten, was er tat», sagt Sabine. Die Betreuung und die Unterkunft ist nicht nur für den jungen Mann von Vorteil, sondern auch für die Mutter – ein Aspekt, der oft vernachlässigt wird.

« Ich bereue die Entscheidung absolut nicht »

«Die meisten meiner Freunde haben den Kontakt abgebrochen, weil es Léo an Toleranz mangelt. Freundschaften zu pflegen, war fast unmöglich», sagt sie. Seit 2017 seien seine Verhaltensprobleme stärker und Léo aggressiver geworden. «Er hat zu Hause natürlich eine große Lücke hinterlassen, aber ich bereue die Entscheidung absolut nicht. Er hat jetzt eine innere Ruhe, die er seit vielen Jahren nicht mehr erlebt hat. Und ich bin gelassener», sagt Sabine. Die Entscheidung Léo in das Heim zu bringen, sei ihr alles andere als leicht gefallen. Nun sei sie jedoch erleichtert. «Was wäre aus ihm geworden, wenn ich krank geworden oder gestorben wäre. Er war auch zu sehr auf mich angewiesen», erklärt Sabine.

Die Zeit, die sie nun mit ihm verbringt, erlebe sie bewusster. Ihre Zweisamkeit sei friedlicher geworden. «Wenn wir uns jetzt sehen, habe ich die Energie, ihm die Aufmerksamkeit zu schenken, die er verdient», sagt die Mutter. Sie wünscht sich etwas mehr Verständnis von der Gesellschaft: «Das Leben ist auch für die Familien autistischer Kinder hart. Auch die Pädagogen verdienen mehr Anerkennung.»

* Die Vornamen wurden von der Redaktion auf Wunsch der Mutter geändert.

(nc/L'essentiel)