Gilles Baum wird Vorsitzender der DP-​​Fraktion

Der Abgeordnete Gilles Baum (DP) wurde am Dienstag erwartungsgemäß von seinen Fraktionskollegen zum neuen Vorsitzenden der Fraktion in der Chamber gewählt. Baum tritt damit die Nachfolge Eugène Bergers an, der am 21. Januar verstorben ist. Ursprünglich war innerhalb der Partei vereinbart worden, dass er die Nachfolge von Berger planmäßig am 1. Januar 2021 übernehmen sollte.

Am vergangenen Freitag würdigten die luxemburgischen Abgeordneten ihren Kollegen und Freund, der zehn Tage zuvor plötzlich gestorben war. Bei dieser Gelegenheit hatte insbesondere Gilles Baum das Wort ergriffen, um an eine Person zu erinnern, «auf die man immer zählen konnte».

(L'essentiel)