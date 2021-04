Wasserbüffel sollen das Syrtal naturnah beweiden

Europäische Wasserbüffel weiden derzeit im Naturschutzgebiet «Schlammwiss-Brill». Die zwölf Tiere sollen im großen Natura-2000-Gebiet des oberen Syrtals bei Mensdorf die Feuchtweide von rund 25 Hektar naturnah und extensiv beweiden, wie das Umweltministerium am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.

«Wir werden jetzt mal sehen, ob sich die Tiere wohlfühlen und wie sich die Beweidung entwickelt», sagt Biobauer Alex Mehlen aus Manternach. Geplant sei, dass die Tiere bis November dort bleiben, bevor Mehlen sie wieder «nach Hause» auf den heimischen Bio-Hof holt. So lange werde er spätestens jeden zweiten Tag nach den Tieren sehen. Auch, um beurteilen zu können, ob die Herde das Gebiet auch beweiden kann, «oder mehr Tiere benötigt werden», sagt er.

«Wasserbüffel sind die einzigen Tiere, die das schaffen»

Im besten Falle sollen die Tiere das Gebiet dann jedes Jahr beweiden. Denn durch die extensive Beweidung mit den Tieren soll der Offenlandcharakter des Gebiets mit reichlich Strukturvielfalt erhalten werden, wie sie etwa der Weißstorch bevorzugt, schreibt das Ministerium. Gleichzeitig werde durch das Fressverhalten der Wasserbüffel die dichte und verfilzte Vegetation der Fläche etwas zurückgedrängt, was zu einer gesteigerten Pflanzenvielfalt führe. Eine Vielzahl von Wildtieren profitiere demnach direkt oder indirekt von der Anwesenheit der Wasserbüffel.

Mehlen ist überzeugt, dass sich «die Wasserbüffel dort richtig wohl fühlen. Sie sind die einzigen Tiere, die das schaffen.» Bei Temperaturen über 25 Grad suhlen sich die Wasserbüffel nämlich äußerst gerne im Schlamm. Die so entstandenen «Wasserlöcher» wiederum dienen dann in den folgenden Jahren als ideale Laichplätze für Amphibien. Zudem wird durch die Beweidung die Insektenvielfalt um ein Vielfaches gesteigert, was Bodenbrütern wie dem Kiebitz und der Wasserralle, sowie vielen anderen Vögeln und auch Fledermäusen zu Gute kommt.

Infobox Das Naturschutzprojekt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit der Naturverwaltung mit der Wasserwirtschaftsverwaltung, der Stiftung «Hëllef fir d’Natur», den Gemeinden Betzdorf, Niederanven und Schüttringen, sowie Biobauer Alex Mehlen aus Manternach, dem die Wasserbüffelherde gehört.

(aub/L'essentiel)