Schüler verkaufen eigene Produkte im Pop-​​Up-​​Store

Der Fokus von der Mini-Firma KierperLéift liegt auf 100 Prozent natürlicher und lokaler Kosmetik. Hinter der Idee stehen sieben Gymnasiasten, die das Projekt als Teil eines Programms des Vereins Jonk Entrepreneuren entwickelt haben. Ziel ist es, «das Bewusstsein für Unternehmertum bei jungen Menschen im Alter von 16 bis 19 Jahren zu schärfen», so die Leiterin Stéphanie Damgé.

«Wir wollten das Problem des Plastikmülls im Bad angehen», erklärt der 17-jährige Diego. Die Schüler des 2. Jahrgangs am Lycée Michel-Lucius wollten auch das lokale Know-how fördern: «In den Geschäften in Luxemburg gibt es durchaus feste Seifen, aber die kommen aus weit entfernten Ländern. Wir wollten zeigen, dass wir das alles auch hier machen können», so der junge Mann weiter. Die Jungunternehmer kontaktierten lokale Produzenten wie Denise Feiereisen, die seit 2012 in der zweiten Etage ihres Hauses Seifen herstellt. «Ich bin sehr froh, dass ich sie unterstützen kann. Ich berate sie, informiere sie darüber, was machbar ist und was nicht», so die Seifenproduzentin.

«Auch wenn wir am Anfang Schwierigkeiten hatten, uns das alles vorzustellen, sind wir sehr zufrieden, dass es geklappt hat», erzählt die 18-jährige Leila. Die Schüler präsentieren ihre nachhaltigen Badeprodukte am kommenden Freitag in einem Pop-Up-Store in der Rue Philippe II, der in dieser Woche jeden Tag drei Mini-Firmen eine Chance gibt.

(Inès Mangiardi/L'essentiel)