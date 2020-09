«Und die Österreicher jodeln durch die Gegend»

Außenminister Jean Asselborn hat am Mittwochabend im ARD-Talk «Meischberger. Die Woche» in Rage geredet. Thema der Sendung war die Lage im abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos und eine mögliche Lösung für das Elend.

Als der österreichische Politiker Lukas Mandl zugeschaltet wurde, redete sich der Sozialdemokrat aus dem Großherzogtum in Rage. «Es werden permanent Menschen gerettet und nach Malta gebracht, dann geht die Kommission ans Telefon und fragt: Wer macht mit? Und fünf oder sechs Länder sind dabei. Und die Österreicher jodeln vielleicht durch die Gegend. Alle anderen Länder müssen schauen, was mit den Menschen geschieht», polterte Asselborn und pochte auf eine gemeinsame europäische Lösung der Krise.

« ...und Österreich schickt Dixi-Klos »

Asselborn warf Österreich fehlende Hilfsbereitschaft vor: «Wir sind eine Wertegemeinschaft und müssen die Menschen aus der Situation bekommen - und Österreich schickt Dixi-Klos. Das können wir nicht akzeptieren.»

Mandl reagierte beherrscht auf die emotionalen Worte Asselborns: «Ich plädiere für eine Abrüstung der Worte. Wir müssen uns in Europa nicht gegenseitig mit Kraftausdrücken bezeichnen. Ich weise zurück, dass wir unsolidarisch sind.» Eine Aussage, die den LSAP-Politiker nur noch mehr auf die Palme brachte: «Verdammt noch mal! Ich kann mir in meinem kleinen Kopf nicht vorstellen, dass man die Unmenschlichkeit in diesem Europa der Werte auch noch verteidigt.»

(sw/L'essentiel)