Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Show Broadway Musical im Grand Théâtre

Das Musical Cabaret steht noch bis Sonntag auf dem Programm des Grand Théâtre. Ein Musical, das nicht nur in Broadway- und West-End-Bühnen triumphierte, sondern auch in seiner Kinoversion mit Liza Minelli und Joel Grey acht Oscars gewann.

Tanz in der Banannefabrik

Zwischen Theater und Tanz. Ephemeral Life of an Octopus ist eine Tragikomödie, in der Léa Tirabasso das menschliche Wesen erforscht. Das Stück ist am Samstagabend, ab 19 Uhr, in der Luxemburger Banannefabrik zu entdecken. Eine ausgefallene, teilweise witzige Show, die den Besucher bestimmt nicht kalt lässt.

Konzert Zwischen Reggae, Worldmusic und Hip Hop

Am heutigen Freitagabend, um 21 Uhr, steht Filiband im Flying Dutchman in Befort auf der Bühne. Die Band besteht aus insgesamt neun Musikern aus Frankreich, Belgien und Luxemburg. Ihre Musik ist eine Mischung aus Reggae, Worldmusic und Hip Hop. Eine Band, die live viel Energie liefert.

«Pouytita» von Filiband:

Winterlights Letzte festliche Momente

Wie wär's mit einer letzten Runde auf der Eisbahn? Oder doch eher mit einer letzten Runde Glühwein? Wer von der weihnachtlichen Stimmung immer noch nicht genug hat, kann noch bis Sonntag auf dem Knuedler vom Programm der Winterlights profitieren.

(ol/L'essentiel)