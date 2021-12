Der Ton der Covid-​​Protestler wird schärfer

«Barrikaden», «Revolte»: Seit der Ankündigung am Montag, den CovidCheck zu verschärfen, ist der Druck auf die Ungeimpften gestiegen. Gleichzeitig wird der Ton in den sozialen Netzwerken und auf der Straße rauer. Ein paar wenige Demonstranten hatten am Dienstagmorgen vor dem Haus des Premierministers protestiert. Ein Sicherheitsrisiko bestand laut Polizei nicht. Die gleiche Gruppe erschien wenig später vor dem Haus einer anderen Ministerin. Manche schrecken auch nicht vor Aufrufen zu heftigeren Protesten zurück, wie sie in den Niederlanden, Österreich oder Belgien zu beobachten sind. «Die Marche Blanche ist ein sehr gutes Prinzip, aber leider müssen wir anfangen, andere Mittel einzusetzen, damit wir ernst genommen werden», schreibt etwa einer der Impfgegner.

Der Direktor der Santé, Jean-Claude Schmit, hatte letzte Woche die «immer aggressiveren» Botschaften kritisiert. Die große Sorge ist, dass aus den Worten Taten folgen. Bei den ersten Versammlungen auf der Place d'armes und den anschließenden «marches blanches silencieuses» (MBS), die von einem privaten Sicherheitsdienst begleitet wurden, kam es bislang nicht zu Ausschreitungen. L'essentiel hat die MBS-Organisatoren vergangene Woche um Stellungnahme gebeten, ob sie angesichts der verschärften Maßnahmen Ausschreitungen oder Einzeltaten befürchten, die im Widerspruch zu den friedlichen Demonstrationen stünden. Eine Antwort blieb aus.

Großveranstaltung wie jede andere auch

Das Ministerium für Innere Sicherheit überließ es der Polizei, sich zu dieser «operativen» Frage zu äußern. Die Polizei unterziehe die Marches Blanches wie jede andere Großveranstaltung im Land einer Risikobewertung, wie ein Polizeisprecher erklärte. Diese ziele darauf ab, angemessene polizeiliche Vorkehrungen treffen zu können. Was genau das im Bezug auf die MBS bedeutet, wollte der Sprecher aus polizeitaktischen Gründen nicht näher kommentieren.

Zur Risikobewertung gehöre grundsätzlich mit den Veranstaltern in Kontakt zu treten. Außerdem spreche man mit den kommunalen Behörden, erklärte der Polizeisprecher den Verfahrensablauf. Schließlich ziehe man bei der Analyse Informationen, die von Dritten mitgeteilt werden oder im Internet verfügbar sind, mit ein.

Abgeordnete zunehmend beunruhigt

Die zunehmenden Spannungen bereiten aber auch der Chamber Sorgen. «Es gab noch keine Gespräche mit der Polizei zu diesem Thema, aber das heißt nicht, dass wir nicht besorgt sind», erklärte Stéphanie Empain (Déi Gréng), Vorsitzende des Sicherheitsausschusses. Empain hob hervor, dass es einen Unterschied zwischen Worten und Taten gebe, wie man in der jüngsten Debatte über Online-Hass gelernt habe. Gleichzeitig verwies die Abgeordnete jedoch darauf, dass solche Äußerungen im Netz dennoch eine Wirkung hätten und zu Taten verleiten könnten, wenn der soziale Druck steige. «Die Gesundheitsmaßnahmen werden ergriffen, um die Gesellschaft zu schützen, nicht aus Spaß», unterstrich Empain und betonte, dass Luxemburg keine «Tradition» gewalttätiger Demonstrationen habe, doch sei das Großherzogtum auch «keine Insel». Am gestrigen Donnerstag fragte sie via Twitter nach den Aussagen des ADR-Abgeordneten Roy Reding in einer Telegram-Gruppe: «Zu einer Zeit, in der sich die Krankenhäuser füllen und die Menschen beginnen, sich vor den Türen der Minister zu versammeln... ist es da angebracht, zu zivilem Ungehorsam aufzurufen?».

An Zäiten wou d’Spideeler sech fëllen an Leit ufänken sech virun Ministeren hierer Hausdier ze rassembléieren… ass et do opportun zum zivilen Ungehorsam opzeruffen? pic.twitter.com/50mAG4HLVi — Stephanie Empain (@stephanieempain) December 1, 2021

Inzwischen reiht sich eine Protestaktion an die nächste. Zwischen zwei Marches Blanches, die in den letzten Wochen an Zulauf verloren haben, wurde für diesen Samstag eine neue Demonstration auf dem Parkplatz des Glacis in Luxemburg-Stadt angekündigt. Sie richtet sich «gegen die als ‹diskriminierend› empfundenen Verordnungen der Regierung und ihre freiheitsberaubenden Maßnahmen», wie die Organisatoren schreiben.

(nm/L'essentiel)