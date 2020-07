Schlichtungsstelle entlastet Gerichte in Luxemburg

Luxemburgs Schlichter hatten im vergangenen Jahr am meisten mit Problemen zwischen Mobilfunkanbietern und Kunden zu tun. Das teilte das Luxemburgische Regulierungsinstitut (ILR) am Mittwoch in seinem Jahresbericht mit. Die Schlichtungsstelle unterstützt Bürger dabei, Streitigkeiten außerhalb des Gerichtssaals zu lösen.

Zwei Tools um Konflikte zu vermeiden



Das Luxemburgische Regulierungsinstitut hat die Webseite «CheckMyNet» für elektronische Kommunikation entwickelt. Sie ermöglicht es Nutzern von Internet-Abos zu überprüfen, ob die Leistung des Dienstes tatsächlich der im Vertrag angegebenen entspricht.



Zudem ermöglicht die Calculix-Webseite, das beste Preisangebot für Strom und Erdgas für Einwohner zu berechnen. Sie berechnet auf der Grundlage von drei

Daten: Postleitzahl, Zusammensetzung des Haushalts und/oder Jahresverbrauch.

Insgesamt gingen beim Institut 124 Anträge zur Streitschlichtung ein. 60 davon betrafen Mobilfunkanbieter. Dabei ging es größtenteils um Probleme mit der Rechnung.

Weniger als die Hälfte konnten sich einigen

Außerdem kümmerten sich die Schlichter um Probleme in den Bereichen Energie und Postdienstleistungen. Vor allem die Installation intelligenter Zähler habe zu Streitigkeiten geführt. «In der Tat hat der Wechsel des smarten Energiezählers in einigen Fällen zu Rechnungs- und Ableseproblemen geführt», erklärt das ILR weiter. Fehler, die in Zukunft vermieden würden, da intelligente Zähler das Ablesen erleichtern und einen genauen Stromverbrauch ermöglichen würden. Im Bereich Postdienstleistungen beklagten Kunden hauptsächlich verlorene Pakete und unangemessene Entschädigungen.

In 44 Prozent der Fälle konnte eine Einigung erzielt, und ein Gerichtsverfahren vermieden werden.

(ol/L'essentiel)