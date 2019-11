Stau im Feierabendverkehr legte A7 lahm

Autofahrer mussten sich am Mittwochnachmittag gedulden. Zumindest diejenigen, die sich in Höhe der Einmündung auf die A1 befanden. Dort hat sich am Ende der A7 in Richtung Luxemburg ein Unfall ereignet und legte zeitweise den Feierabendverkehr lahm.

Wie der ACL mitteilte, stauten sich die Fahrzeuge in Richtung Kirchberg mehrere Kilometer weit – der Rückstau reichtt bis weit vor den Tunnel Stafelter. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei.

A7 Autoroute du Nord, Schieren direction Jonction Grunewald entre Tunnel Stafelter et Grunewald

accident dégagé #ACL_A7 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) November 27, 2019

(L'essentiel/dpa)