Freiwillige können sich ab 18 Uhr zur Impfung anmelden

Die Infektionslage in Luxemburg ist die selbe, wie vor drei Wochen, die Situation auf den Intensivstationen schwankend. Wie Premierminister Xavier zu Beginn der Pressekonferenz am Mittwoch erklärte, müsse man beides weiterhin genau im Auge behalten. Analysen des Klärwassers zeigten jedoch, dass das Virus hierzulande wieder auf dem Vormarsch sei.

Die Impfkampagne sei weiterhin in vollem Gange: Bis zum heutigen Tag wurden rund 95.ooo Dosen verabreicht, lediglich fünf sind weggeworfen worden. Bettel bestätigte im Anschluss, dass künftig für Freiwillige die Möglichkeit besteht, eine übriggebliebene Astrazeneca-Impfung zu erhalten. Auf der Website impfen.lu können sich Freiwillige im Alter von 30 bis 54 Jahren ab 18 Uhr registrieren. Die Verteilung erfolge dann nach dem Prinzip «Wer zuerst kommt, mahlt zuerst». «Interessierte müssen dann innerhalb von 20 Minuten zu einem Impfzentrum kommen. Jemand aus Esch wird also nicht nach Ettelbrück bestellt», erklärte Bettel. An die selbe Altersgruppe würden aber auch bald im Rahmen der regulären Impfkampagne Einladungen verschickt.

Zwei Drittel der Geimpften hätten bisher den Biontech-Impfstoff erhalten, 23 Prozent den von Astrazeneca, 9 Prozent den von Moderna und etwas mehr als ein Prozent das Johnson & Johnson-Vakzin. In der laufenden Woche würde die Zahl der Impfungen deutlich hochgefahren, weil Biontech mehr Impfstoff liefere. Die Impfbereitschaft sei in Luxemburg nach wie vor hoch, für die fünfte Phase der Impfkampagne seien bisher 13.000 Einladungen zugestellt worden. Des Weiteren teilte der Premier mit, dass die traditionellen Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag auch in diesem Jahr ausfallen. Allerdings solle eine Zeremonie in Gedenken an die Coronaopfer stattfinden.

« Wir sind noch nicht raus aus der Pandemie »

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) erklärte im Anschluss, dass es die Menschen im Land geschafft hätten, die Situation stabil zu halten. Positiv mache sich die Impfkampagne bereits jetzt in der Altersgruppe über 75 Jahren. Allerdings gebe es immer mehr jüngere Covid-Patienten, die in den Krankenhäusern behandelt werden müssen.

In der Altersgruppe über 75 Jahren seien bereits positive Effekte der Impfkampagne festzustellen. Das zeige auch die rückläufige Zahl der Todesfälle. In den Altersheimen seien die Infektionszahlen gesunken, in der vergangenen Woche wurden nur zwei verzeichnet. Es gebe aber immer mehr jüngere Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Lage sei weiterhin kritisch. «Wir sind noch nicht raus aus der Pandemie», sagte die Gesundheitsministerin. Auch wenn man mit immer mehr Optimismus auf die Situation blicken könne, müsse man weiterhin vorsichtig bleiben.

« Lockerungen wären zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht »

Nebenwirkungen durch die Impfung seien bisher nur bei einem Prozent aller Geimpften festgestellt worden. 1125 Personen seien davon betroffen gewesen. Davon hätten rund 90 Prozent leichte Nebenwirkungen gehabt. Schwere Nebenwirkungen seien bei 129 Personen festgestellt worden, lebensbedrohliche bei drei Personen. Bis heute seien drei Personen im Alter zwischen 75 und 94 Jahren nach einer Impfung gestorben. Welchen Impfstoff diese Personen erhalten haben, konnte Lenert nicht sagen. Im Todesfall, so die Gesundheitsministerin weiter, könnten nicht nur die Hersteller zur Verantwortung gezogen werden, sondern auch der Staat, falls die Todesursache nicht eindeutig auf den Impfstoff zurückgeführt werden kann.

Bettel ergänzte, dass die britische Coronavirus-Variante weiterhin dominant in Luxemburg sei. Es bestehe auch die Gefahr, dass sich die noch ansteckendere brasilianische Variante hierzulande ausbreitet. «Deshalb wäre es zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht, den Menschen weitere Lockerungen in Aussicht zu stellen», so der Staaschef. Er müsse sichergestellt werden, ob die Impfstoffe gegen die brasilianische Variante wirken.

(sw/L'essentiel)