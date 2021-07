«Riesige Herausforderung ohne Atempause»

Mit seinen mehr als 1000 Mitarbeitern und zwei Krankenhäusern, in Ettelbrück und Wiltz, ist das Krankenhauszentrum des Nordens ein wichtiger Akteur in der Corona-Krise im Norden des Landes. Mit dem Jahresbericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, zieht die Trägergesellschaft eine positive Bilanz des eigenen Krisenmanagements. Daneben beschreibt sie die Herausforderungen, denen sie in einem beispiellosen Jahr 2020 gegenüberstand, und würdigt ihre Mitarbeitenden. «Wir danken unseren Mitarbeitern sehr herzlich. Nur gemeinsam konnten wir diese Gesundheitskrise, die uns so viel abverlangt hat, bewältigen», sagt Generaldirektor Professor Hans-Joachim Schubert.

Während der beiden Hauptinfektionswellen war das Centre Hospitalier du Nord in der Lage, eine medizinische Notversorgung zu gewährleisten und unaufschiebbare Untersuchungen und Behandlungen durchzuführen, auch dank des Zusammenhalts und des Engagements des Personals. «Ab Mitte März hat sich das Arbeitsumfeld für jeden von uns, ob Krankenschwester, Arzt, Logistiker oder Verwaltungsmitarbeiter, radikal verändert», erklärt Vinciane Derouaux von der Personalabteilung.

Die Einrichtung eines täglichen Krisenstabs bereits im März, die Reduzierung der operativen Tätigkeiten und der große Zusammenhalt der Teams seien laut Professor Schubert wesentliche Faktoren für diesen Erfolg gewesen. Insgesamt zählte das Centre Hospitalier du Nord im Jahr 2020 3524 Patienten in der Notaufnahme, fast 18.000 PCR-Tests und 1430 Fälle auf der Intensivstation (Covid und Nicht-Covid). «Trotz eines enormen Arbeitspensums hat das Team die enorme Herausforderung ohne Atempause gemeistert», resümiert Antonio Andrade von der Pflegeabteilung.

(yb/L'essentiel)