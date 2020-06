EuroMillions bleibt Vorreiter der Lotterie

Mit ihren 75 Jahren befindet sich die Loterie Nationale in einer guten finanziellen Verfassung. Der luxemburgische Glücksspielanbieter teilte am Dienstag mit, dass er im Jahr 2019 einen Umsatz von 111,266 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Das sind 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Bruttoeinnahmen aus Glücksspielen (RBJ), die sich aus den eingesetzten Beträgen minus den an die Spieler ausbezahlten Gewinne zusammensetzen, erreichten 49,5 Millionen Euro (+4,7 Prozent im Vergleich zu 2018). Den Spielern wurden im vergangenen Jahr mehr als 61 Millionen Euro an Gewinnen ausgezahlt (+8,3 Prozent).

EuroMillions macht weiterhin den Großteil der Lotterieeinnahmen aus: Das europäische Gewinnspiel beläuft 41 Prozent des RBJ mit einem Umsatz von 42 Millionen Euro. «Verbesserungen» bei Zubito Loto haben es ermöglicht, nach jahrelangem Rückgang das Ruder wieder rumzureißen, während die tägliche High 5 Auslosung trotz «eines guten Starts ins Jahr 2018» um 26 Prozent auf weniger als zwei Millionen Euro gesunken ist.

Händler (420 Verkaufsstellen im Land) teilten sich etwa 8,315 Millionen Euro. Online-Wetteinsätze nehmen indes mit einem Umsatz von 6,381 Millionen Euro (+24 Prozent, davon 44 Prozent über Mobiltelefone) weiter zu. Mehr als 24 Millionen Euro Nettoeinnahmen können an die Œuvre nationale Grande-Duchesse Charlotte übergeben werden, um soziale und solidarische Aktionen zu finanzieren.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)