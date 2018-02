Luxemburg wird weiterhin von Grippe geplagt

Das Laboratoire National de la Santé (LNS) bestätigte in der vergangenen Woche 80 neue Fälle von Influenza-Erkrankungen in Luxemburg. In der Vorwoche waren bereits 85 Personen erkrankt. Nach Angaben des Sentinelle-Netzwerks, welches die Entwicklung und Ausweitung der Grippeepidemie genau beobachtet, sei «die Influenza-Aktivität weiterhin auf einem sehr hohen Niveau».

«Der Influenza A -Virus beginnt zu schwinden», sagt Guillaume Fournier, Virologie- und Serologiewissenschaftler am LNS. Dafür steige die Zahl der Influenza B-Erkrankungen jedoch weiterhin an. In der Regel erkranken hauptsächlich jüngere Kinder an dem Influenza B-Virus. Dieses Jahr könne sich allerdings jeder damit anstecken. «50 Prozent der Patienten mit Influenza B-Erkrankungen sind unter 18 Jahre alt. Die weiteren 50 Prozent sind allerdings in allen Altersgruppen vertreten». «Es ist schwer vorherzusagen, wann die Epidemie ein Ende nimmt. Denn wir wissen nicht, ob der Virus sich bereits auf seinem Gipfel befindet», erklärt Fournier weiter.

«Die extreme Kälte, die in den nächsten Tagen auf uns zu kommt, wird uns nicht behilflich sein. Zwar tötet Kälte Parasiten, aber nicht unbedingt Viren. Diese werden im menschlichen Körper warm gehalten», sagt der LNS-Wissenschaftler. Darüber hinaus sind Menschen gerade bei Kälte und Müdigkeit in den Wintermonaten anfälliger für Grippeviren». Vergessen Sie in den nächsten Tagen also nicht sich warm einzupacken!

(JW/L'essentiel)