Jean wurde von zwei Präsidenten geehrt

Paul Dostert ist Historiker und seit dem Jahr 2009 Präsident der Geschichtsabteilung des Großherzoglichen Institutes. Der Spezialist für die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Luxemburg traf sich mehrmals mit Großherzog Jean, um ihm Fragen zu der Zeit zu stellen.

«Jean hat es immer vorgezogen, meine Fragen nicht zu beantworten. Anscheinend waren sie ihm zu politisch», sagt Dostert heute. Der ehemalige Direktor des Centre de documentation et de recherche sur la Résistance bzeichnet Jean rückblickend als «würdevoll, fröhlich und aufgeschlossen». Darüber hinaus sei er stets in sehr guter Berater von Henri gewesen, der ihn regelmäßig konsultierte, wenn es um Fragen zum Zweiten Weltkrieg ging.

Ehrungen in Frankreich

Während des Krieges trat Jean als freiwilliger Soldat in die irische Garde ein und nahm am 11. Juni 1944 an der Landung an der französischen Küste in Bayeux teil. «Ich war Teil der luxemburgischen Delegation bei der Gedenkfeier der alliierten Landungen in der Normandie in den Jahren 2004 und 2014. Jean wurde dabei von den französischen Präsidenten für sein Engagement geehrt», sagt Dostert.

Der Veteranen-Vereinigung ist Jean nach 1945 jedoch nicht beigetreten. «Er hat seine luxemburgischen Mitstreiter allerdings immer sehr geschätzt und es immer genossen, bei verschiedenen Gelegenheiten Zeit mit ihnen zu verbringen. Er hat die Treffen nie als Pflichtaufgabe gesehen», so Dostert.

