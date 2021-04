«Nach einem Glas Orval wird mir schwindelig»

Es ist neu, unerwartet und macht dem luxemburgischen Premierminister offensichtlich Spaß: Xavier Bettel, der es versteht, mit den Medien und neuen Formaten spielerisch umzugehen, lässt in einem Video, das am Donnerstag, den 1. April, von der belgischen liberalen Partei MR veröffentlicht wurde, persönliche Einblicke zu – und spricht über Themen, die hier in Luxemburg nicht unbedingt auf der Tagesordnung stehen. Das Interview fand Ende vergangener Woche in Brüssel statt und weitere Aufnahmen sollen in den nächsten Tagen veröffentlicht werden, aber bis dahin lernen wir den Premierminister schon einmal von einer neuen Seite kennen.

Und wenn man Xavier Bettel vor die Wahl zwischen dem niederländischen Premierminister und dem Präsidenten der französischen Republik stellt, fällt die Antwort eher diplomatisch aus: «Die beiden sind sehr unterschiedlich», sagt er, «Mark Rutte kenne ich schon länger als Emmanuel Macron, aber beide gehören zu den Menschen, mit denen ich mich regelmäßig austausche.»

«Es kommt also darauf an, ob ich Durst habe.»

Auf dieselbe Art antwortet er bei der Frage zu seinen belgischen Kollegen, Premierminister Alexander de Croo und dessen Vorgänger Elio di Rupo. «Ich mag beide», gibt er zu. «Im Ernst, früher habe ich mich mit beiden gut verstanden, aber heute arbeite ich mit Alexander. Und politisch steht er mir immer noch näher als Di Rupo».

Zwar scheint er den belgischen Fußball-Profi Eden Hazard von Real Madrid nicht zu kennen, dafür fühlt sich Xavier Bettel eher in der Lage, eine Frage zum Thema Bier zu beantworten. Auf die Frage «Orval oder Bofferding?» antwortet er ganz offen: «Es kommt darauf an, bei einem Glas Orval wird mir schwindelig, bei Bofferding kann ich mehr vertragen. Es kommt also darauf an, ob ich Durst habe oder ob ich beides trinke.»

(fl/L'essentiel)