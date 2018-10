Wer schnitt Tango die Internetleitung durch?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Viele Kunden des Anbieters Tango hatten am Montag, 8. Oktober, erhebliche Probleme mit ihrer Internetverbindung. Tango hatte auf seiner Facebook-Seite noch am selben Tag darauf hingewiesen, dass bei Straßenbauarbeiten, die nicht in der Verantwortung des Unternehmens liegen, versehentlich eine Glasfaserleitung durchtrennt wurde.

Emilie Venezia, Pressesprecherin des Unternehmens, erklärte gegenüber L'essentiel, dass «eine Untersuchung im Gange ist und dass dieser Fall nicht nur Tango betrifft». Nach Angaben von Justizsprecherin Diane Klein ist eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingereicht worden. War die durchtrennte Glasfaserleitung die Folge mutwilligen Handelns einer Person? Das müssen die Ermittler jetzt klären.

Gutschrift auf der November-Rechnung

Am Tag des Ausfalls benötigte Tango drei Stunden, um den Service wiederherzustellen. Dazu waren verschiedene Mitarbeiterteams im Einsatz. In Strassen dauerte die Problembehebung allerdings etwas länger. Kunden, die immer noch Probleme beim Internetsurfen hatten, riet Tango, noch etwas Geduld zu haben und den Router oder den Tango TV-Decoder neu zu starten. Das Unternehmen will seine TV- und Internetkunden für «die Unannehmlichkeiten» entschädigen, indem es ihnen auf der November-Rechnung den Gegenwert eines Tagesabonnements gutschreibt.

Da Tango eine Anzeige eingereicht hat, liegt es nun an der Justiz zu klären, wie es zu dem Internet-Ausfall kam.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)