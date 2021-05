Der Stundenlohn in Luxemburg ist sehr hoch

Mit einem durchschnittlichen Stundenlohn von 25,14 Euro liegt Luxemburg in der EU an zweiter Stelle hinter Dänemark (29,53 Euro). Dies geht aus einer Eurostat-Studie von 2018 hervor. In der Schweiz ist der durchschnittliche Stundenlohn am höchsten (35,65 Euro), gefolgt von Norwegen (29,85 Euro). Was unsere Nachbarn betrifft, so lag der Stundenlohn in Belgien bei 20,19 Euro pro Stunde, in Deutschland bei 19,66 Euro und in Frankreich bei 18,10 Euro.

In Luxemburg sind Manager mit 49,51 Euro pro Stunde die am besten bezahlte Berufsgruppe. Es folgen Fachkräfte (32,76 Euro pro Stunde), Angestellte in technischen Berufen (26,70 Euro), Verwaltungsangestellte (21,07 Euro), Handwerker (17,99 Euro), Montagearbeiter (17,09 Euro), Verkaufs- und Dienstleistungsarbeiter (16,94 Euro), Landwirte und landwirtschaftliche Facharbeiter (15,97 Euro) und Hilfskräfte (14,37 Euro).

(L'essentiel)