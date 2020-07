POST will beim Thema 5G die Wogen glätten

Der Mobilfunkstandard 5G sorgt schon vor seiner Markteinführung für viel Gesprächsstoff in Luxemburg. Die Meinung der Menschen bei dem Thema ist gespalten, weshalb der Mobilfunkanbieter POST am Mittwoch zu einer Informationsveranstaltung eingeladen hatte. «Es gibt berechtigte Ängste vor einer neuen Technologie», sagte Cliff Konsbruck, Direktor von POST Telecom. Er selbst sehe die laufende Debatte positiv, da sie helfen werde, einige Probleme aus der Welt zu schaffen. Konsbruck findet, dass derzeit «eine Menge falscher Informationen über 5G» kursierten.

«Die Angst vor Tausender neuer Antennen ist unbegründet», erklärte Pierre Scholtes, Leiter der Abteilung Technik und Übertragung. Eine Modernisierung der Sendemasten ist geplant, um die 5G-Basisfrequenz in Betrieb zu nehmen. Dazu kämen zusätzliche Antennen, aber zahlenmäßig sei das vergleichbar mit den Vorjahren. Für Ende 2022 ist eine Mindestabdeckung von 50 Prozent des Landes geplant. 2024 wird eine Abdeckung von 90 Prozent angepeilt. Auch Gesundheitsbedenken versucht das Unternehmen zu zerstreuen, da viele Grenzwerte noch lange nicht erreicht würden.

«Wir können uns nicht gegen eine sich verändernde Welt stellen»

Auch Fragen des Umweltschutzes wurden erörtert. «Das 5G-Netz ist leistungsfähiger. Aber ein Telefon, das keinen guten Empfang hat, sendet mit höherer Intensität und verbraucht daher mehr Strom», sagte Luc Welter, Director of Customer Experience bei POST. Die höhere Datenrate von 5G benötigt gleichzeitig mehr Leistung der dahinterstehenden Server. Diese würden allerdings ebenfalls «immer effizienter», so Welter.

Bei POST glaubt man daran, dass es für 5G einfach einen Bedarf am Markt gibt. Der Datenumsatz der Kunden des Betreibers hat sich zwischen 2014 und Ende 2019 versiebenfacht und 350 Terabyte pro Woche erreicht. «Wir können uns nicht gegen eine sich verändernde Welt stellen», sagte Cliff Konsbruck. Nach Angaben des Unternehmens würde die Kapazitätsgrenze von 4G ohne den Einsatz von 5G innerhalb von ein bis drei Jahren erreicht, da man nicht beliebig viele Antennen aufstellen könne.

5G dürfte den Wandel allerdings nur beschleunigen, ein alleiniger Auslöser ist die Technologie nicht. Denn auch wenn Anwendungen, die als Beispiele für die Nutzen der Technologie angeführt werden, heute fragwürdig erschienen, könnten sie in der Zukunft zu unser aller Alltag gehören. Besonders Anwendungen in Echtzeit könnten von der neuen Technologie profitieren. Denn diese ermögliche eine sehr niedrige Latenzzeit, wie sie für medizinische Zwecke oder in autonomen Autos erforderlich ist. «Gerade in der Geschäftswelt wird der Einsatz von 5G vieles erheblich verändern», ist sich Luc Welter sicher.

(jg/L'essentiel)