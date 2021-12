Kinderimpfung startet am Dienstag in Luxemburg

Die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen kann im Großherzogtum ab dem kommenden Dienstag gegen das Coronavirus geimpft werden. Das teilt die Regierung am Freitagabend mit. Eine allgemeine Impfempfehlung hat der Oberste Rat für Infektionskrankheiten (CSMI) aber nicht ausgesprochen. Vorerst können nur Kinder geimpft werden, bei denen eine Corona-Infektion aufgrund einer Vorerkrankung Komplikationen verursachen könnte oder wenn sie mit einer gefährdeten Person in engem Kontakt stehen.

Um die Impfung zu erhalten, müssen die Kinder zunächst von ihrem Arzt angemeldet werden und erhalten dann eine Einladung per Post. Die Impfung kann alternativ auch direkt von den Ärzten durchgeführt werden, die an der Impfkampagne der Kinder beteiligt sind.

Impfung für alle Kinder in zweitem Schritt

Sie sollen das Comirnaty-Vakzin des Herstellers Biontech in der für Kinder üblichen Dosierung (10 Mikrogramm) bekommen. Das vom Rat empfohlene Impfschema umfasst zwei Dosen im Abstand von vier Wochen. Ein Kind, das bereits positiv auf eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus getestet wurde, kann trotzdem beide Impfdosen erhalten, sobald die Symptome abgeklungen sind und möglichst vier Wochen nach überstandener Infektion.

In einem zweiten Schritt soll die Impfung für alle Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren möglich werden. Dafür möchten die Entscheidungsträger in Luxemburg jedoch die Ergebnisse einer Studie aus den USA zur Impfung von Kindern in den USA abwarten.

(sw/L'essentiel)