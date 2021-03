Drogenhandel-​​Messenger sorgt für Großeinsatz

Im vergangenen Juli enthüllte Eurojust die Entschlüsselung eines Messenger-Systems namens EncroChat durch die französische und niederländische Polizei, das offenbar verstärkt in kriminellen Kreisen und insbesondere im Drogenhandel eingesetzt wird. Die Kriminellen benutzten Telefone mit versteckten Funktionen, die ihre Daten unlesbar machten. Die Geräte wurden als Abo-Modell für mehrere Tausend Euro jährlich verkauft.

Eines der Handys davon führte auf der Grundlage eines internationalen Rechtshilfeersuchens des Ermittlungsrichters des Obergerichts Lille (TGI) am frühen Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz in Luxemburg. Etwa hundert Polizeibeamte (Spezialeinheiten, Hundestaffeln, Drogenfahndung...) wurden für Durchsuchungen in den Gemeinden Strassen, Esch/Alzette, Remich und Ettelbrück mobilisiert. Der Großeinsatz stand nach Informationen von L'essentiel im Zusammenhang mit einem Fall von Drogenhandel und Geldwäsche, in welche eine mutmaßlich kriminelle Organisation serbisch-montenegrinischer Herkunft verwickelt ist. Vier Verdächtige wurden bei der Aktion festgenommen.

Nach Angaben eines Sprechers der luxemburgischen Staatsanwaltschaft wurden zahlreiche Dokumente beschlagnahmt, die nach Lille überführt werden sollen. Die vier Festgenommenen werden nach den geltenden internationalen Konventionen zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt an Frankreich ausgeliefert.

(pp/L'essentiel)