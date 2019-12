10.000 Fundstücke in den Zügen der CFL vergessen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wir alle vergessen mal was im Zug: den Regenschirm, die Trinkflasche, den Schal. Das summiert sich. Die Stelle der CFL, bei der all das am Ende landet, hat daher alle Hände voll zu tun. 800 Fälle werden durchschnittlich jeden Monat bearbeitet. Das macht fast 9600 im ganzen Jahr, wie auf der Homepage der CFL zu lesen ist. Auch Fundsachen aus Bussen und der Straßenbahn landen hier.

Die Gegenstände werden von Reinigungskräften, Zugbegleitern oder Sicherheitskräften gesammelt und ins Fundbüro gebracht. Über das gesamte Jahr gesehen sind es «vor allem Mobiltelefone, Schlüssel, Mäntel oder Geldbörsen», sagt Simone Nilles, Sprecherin der CFL. Jetzt gerade ist aber Saison für Regenschirme und Handschuhe. Besonders ärgerlich: Manchmal vergessen Fahrgäste sogar Gepäckstücke.

Das Fundbüro sammelt all das. Schadensmeldungen können per E-Mail oder über ein Formular auf der CFL-Website eingereicht werden. Die Eigentümer haben zwei Monate Zeit, ihr Hab und Gut abzuholen. Sieben von zehn verlorenen Gegenständen werden wieder abgeholt.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)