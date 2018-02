Bettel vergibt Orden an «exzellente Botschafter»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Premier Xavier Bettel überreichte am gestrigen Montagabend dem deutsch-luxemburgischen Wissenschaftsjournalisten und Fernsehmoderator Jean Putz, dem luxemburgischen Wissenschaftsjournalisten, Physiker und Moderator Ranga Yogeshwar sowie dem deutschen Journalisten und Schriftsteller Tom Hillebrand einen Orden für ihre besonderen Bemühungen für Luxemburg. Er bedankte sich für ihren journalistischen und wissenschaftlichen Einsatz und schrieb in einem Tweet, sie seien «exzellente Botschafter» für das Großherzogtum.

Bettel war am Montag zu Besuch in Berlin, wo er gemeinsam mit Angela Merkel über die europäische Zukunft sprach. Beim Treffen ging es in erster Linie über die notwendige Stärkung der Gemeinschaft aller europäischen Länder.

Den Owend hunn ech zu Berlin dem Jean Putz, dem Ranga Yogeshwar an dem @tomhillenbrand en Uerden iwwerreecht fir hir Beméiungen fir ????????. Merci fir ären Asaz. Dir sidd excellent Ambassadeure fir eist Land. pic.twitter.com/T8tWxQ3FES — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 19. Februar 2018

(chb/L'essentiel)