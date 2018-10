Straßenbauverwaltung sieht Wintereinbruch entspannt

In Luxemburg wurden von MeteoLux für diesen Dienstag erste Schneeschauer vorhergesagt. «Das Tiefdruckgebiet wird unser Land heute erreichen und lokal können sich Schneeflocken mit Niederschlägen vermischen», warnt der Wetterdienst und fügt hinzu, dass «der Schnee in den Höhenlagen vorübergehend eine dünne Schicht von 1 bis 2 cm bilden kann». Seit spätem Vormittag schneit es nun tatsächlich im Großherzogtum. Der Polizei wurden bis mittags noch keine Unfälle oder Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund der Witterung gemeldet.

Keine Gefahr auf Straßen

Entwarnung gibt auch der Kommunikationsbeauftragte der Straßenbauverwaltung, Ralph DiMarco, denn von einem eigentlichen «Wintereinbruch» könne man noch gar nicht sprechen: «Das was wir heute hatten war ja nur Schneeregen, dafür fahren wir noch nicht raus und streuen.» Am Montag sind die ersten Testfahrten mit den Winterdienstfahrzeugen gestartet, bis zum 9. November werden diese nun nachts zwischen drei und sechs Uhr morgens ausgeführt, um für den Ernstfall bereit zu sein. «Letztes Jahr konnten wir das nicht machen», erinnert sich DiMarco, damals wurde die erste Testfahrt durch niedrige Temperaturen und reichlich Schnee, gleich zu einer richtigen Fahrt.

Dafür sieht er momentan noch keine Gefahr, die Temperaturen sind selbst nachts noch viel zu hoch. «Sollte es nun doch überraschend zu einem Temperatursturz kommen, dann fährt der Winterdienst sofort raus und macht auf den Straßen alles bereit für den Spitzenverkehr ab sechs Uhr morgens», versichert er. Von der Straßenbauverwaltung werden dann zunächst die Autobahn, dann die Nationalstraßen und schließlich die Nebenstraßen (Chemins repris) gestreut. Wichtig hierbei: Für Gemeindestraßen sind die Gemeinden selbst verantwortlich.

Neige : les naufragés de la route filment leur galère pic.twitter.com/twYMjxjw52 — BFMTV (@BFMTV) 30 octobre 2018

Weniger glimpflich verläuft der Wintereinbruch dafür im Nachbarland Frankreich: Nach heftigem Schneefall in Zentralfrankreich und einem Verkehrskollaps haben mehr als 1000 Menschen die Nacht zum Dienstag in Notunterkünften verbringen müssen. Zeitweise steckten mehr als 800 Autos auf blockierten Regionalstraßen fest, wie die Departements Haute-Loire und Loire am Dienstag mitteilten. Einige Räumfahrzeuge kamen nur schwer durch, weil gestrandete Autofahrer ihre Wagen verlassen und Lastwagenfahrer Fahrverbote für Gebirgsstraßen ignoriert hatten. Auf mehreren Bahnstrecken in der Region Lyon war kein Zugverkehr möglich, meldete die französische Bahn. 11.000 Haushalte waren ohne Strom. Hunderte Helfer waren im Einsatz.

Wegen des verfrühten Wintereinbruchs hatten die Behörden zuvor die zweithöchste Warnstufe ausgerufen und Autofahrer aufgefordert, sich nur mit Winterausrüstung auf den Weg zu machen. Turnhallen wurden in Notunterkünfte verwandelt. Landesweit galt am Dienstagmorgen noch eine Unwetterwarnung für 17 Departements, insbesondere wegen Eis und Schnee. In Südfrankreich warnten die Behörden vor heftigem Regen und Überschwemmungen. Auf Korsika begannen die Menschen, die Schäden einse heftigen Sturms vom Vortag zu beseitigen.

❄ Cette nuit, la couche de neige a atteint 17 cm à Saint-Étienne (record en octobre) ! Vidéo ce matin sur les Monts du Lyonnais vers 700m. (https://t.co/zwaa2EkTUN) pic.twitter.com/7RMszBsGP3 — Météo Express (@MeteoExpress) 30 octobre 2018

(L'essentiel/dpa)