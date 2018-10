Englischniveau bleibt in Luxemburg sehr hoch

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Bildungsinstitution «Education First» hat am Dienstag seinen jährlichen Index zu den Kenntnissen der englischen Sprache veröffentlicht. Sie untersuchte die Englischkenntnisse von 1,3 Millionen Menschen in 88 Ländern. Luxemburg schneidet gut ab und belegt Platz sieben – das gleiche Ergebnis wie in den Jahren 2016 und 2017 (das Ranking wird seit acht Jahren durchgeführt). Unter den europäischen Ländern landet das Großherzohtum sogar auf Platz fünf.

67 Prozent der Frauen im Land sprechen Englisch und 65 Prozent der Männer. Die Studie bezeichnet das Englischniveau in Luxemburg als «sehr hoch» und über dem Weltdurchschnitt: Mehr als jede zweite Frau (55 Prozent) und jeder zweite Mann (53 Prozent) sprechen in allen 88 Ländern gut Englisch, so «Education First».

Im Großherzogtum erklären die Mobilität der Studierenden, die Mehrsprachigkeit, die Kultur der Internationalisierung und die starke Präsenz des Englischen in vielen Wirtschaftssektoren die guten Ergebnisse. Schweden, die Niederlande und Singapur stehen auf der Rangliste 2018 ganz oben. Usbekistan, Irak und Libyen bilden die Schlusslichter Deutschland belegt den 10. Platz, Belgien den 11. und Frankreich den 35. Platz.

(nc/L'essentiel)