OGBL freut sich auf erste Kundgebungen

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Schwierigkeiten «sind die Gewerkschaften immer nützlicher», so OGBL-Präsidentin Nora Back am Dienstag nach einer Sitzung des nationalen Komitees der Gewerkschaft. Es gebe jetzt «viele Herausforderungen und viele Kämpfe zu gewinnen». Um zu versuchen, aus diesen wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten herauszukommen, fordert die Präsidentin Präsident der OGBL die Regierung auf, sich mit den repräsentativen Gewerkschaften und den Arbeitgebern an einen Tisch zu setzen. Das Ziel sei, den richtigen Weg zur Wiederbelebung der Wirtschaft zu diskutieren.

«Wir müssen den Unternehmen helfen, aber auch den Menschen und ihren Familien», sagte sie mit Blick auf die Maßnahmen, die in den letzten Monaten zur Unterstützung der Wirtschaft ergriffen wurden.

Die Krise hat auch Demonstrationen im Land verhindert. Jetzt sind erste Kundgebungen wieder aufgenommen worden. Nora Back freut sich, «dass die Veranstaltungen zum 1. Mai nicht nur virtuell, wie im Jahr 2020, sondern auch vor Ort stattfinden werden«. In Esch/Alzette wird eine Demonstration organisiert, «wenn es die Pandemie-Lage zulässt, natürlich unter Beachtung der Abstandsregeln und des Tragens von Masken».

(jg/L'essentiel)