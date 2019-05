Für Hundeshow gilt nun eine Null-​​Toleranz-​​Politik

Hundefreunde können an der Internationalen Ausstellung am 11. und 12. Mai in der Luxexpo teilnehmen. Die Regierung bestätigte am Mittwoch die Zustimmung der Fédération Cynologique Luxembourgeoise (FCL) und listete eine Reihe von Bedingungen für die Veranstaltung auf, die dafür sorgen sollen, dass der Tierschutz gewährleistet wird.

Die Tiere müssen sich am Eingang des Ausstellungsgeländes systematisch einer tierärztlichen Kontrolle unterziehen. Wenn ein Hund nicht geimpft ist oder nicht mit den richtigen Unterlagen mitgebracht wird, kann er nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Die Beamten bewachen den Parkplatz rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass keine Tiere in den Fahrzeugen zurückgelassen werden. Im Falle eines Verstoßes riskieren die Eigentümer den Ausschluss von der Veranstaltung. Um sicherzustellen, dass die Gesundheit der Tiere gewährleistet ist, werden zwei Tierärzte der Veterinärverwaltung vor Ort sein.

Die International Dog Show hat in den letzten Jahren rund 4000 Hunde und Tausende von Besuchern angezogen. 2018 wurde sie verboten, weil Tiere ohne Nahrung und Wasser waren. Die Organisatoren, die es schwer hatten, eine neue Genehmigung zu erhalten, müssen nun eine einwandfreie Show präsentieren.

(jg/L'essentiel)