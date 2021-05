Zwölf neue Strecken für den Vëlosummer 2021

Die 2020 ins Leben gerufene Initiative «Vëlosummer» wird im Sommer fortgesetzt. Das gaben die Minister François Bausch (Mobilität) und Lex Delles (Tourismus) am heutigen Freitagmorgen bei einer Pressekonferenz auf dem Kirchberg bekannt. Gute Nachrichten für Radfahrer: 112 Kilometer Straßen werden dafür für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die zwölf Rundkurse der Veranstaltung bieten eine insgesamt 550 Kilometer lange Strecke.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Sommer, an der mehr als 40.000 Radfahrer teilgenommen hatten, findet der «Vëlosummer 2021» von Samstag, 31. Juli, bis Sonntag, 29. August, statt. An der zweiten Auflage nehmen dreimal so viele Gemeinden (insgesamt 65) teil, wodurch sich die Zahl der Strecken verdoppelte.

50-Euro-Gutscheine sind noch gültig

Um den Tourismus in der Umgebung der zwölf Routen zu fördern, bieten detaillierte Karten einen Überblick über die Gastronomiebetriebe und Sehenswürdigkeiten. Die neue «Tourismus-App» und die Website velosummer.lu bieten jede Menge Informationen zu den unterschiedlichen Standorten.

Wer plant, seinen Urlaub oder ein paar Tage auf dem Fahrrad in Luxemburg zu verbringen, kann über die Generaldirektion für Tourismus (movewecarry.lu) sein Gepäck kostenlos von einer Unterkunft zur nächsten liefern zu lassen. Außerdem sind die 50-Euro-Unterkunftsgutscheine, die im letzten Jahr kaum genutzt wurden, noch bis zum 15. September 2021 gültig.

(Frédéric Lambert/L'essentiel )