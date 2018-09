Listerien-​​Alarm bei Chorizo-​​Pizza von Cora

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die luxemburgischen Gesundheitsbehörden haben ein Fertigpizza-Produkt der Marke Cora aus dem Verkehr gezogen. Es handelt sich um die «Pizza Chorizo et Poivrons» in der Packungsgröße 450 Gramm. Das Produkt könnte mit Listerien verunreinigt sein, heißt es in einem Communiqué. Betroffen sind die Mindesthaltbarkeitsdaten 20.09.2018, 25.09.2018, 01.10.2018 und 04.10.2018. Von einem Verzehr des Produkts wird abgeraten.

Listerien-Bakterien könnten unter anderem Magen-Darm-Erkrankungen und Lebensmittelvergiftungen hervorrufen. Die Inkubationszeit beträgt bis zu acht Wochen. «Personen, die das Produkt konsumiert haben und Fieber haben, isoliert oder begleitet von Kopfschmerzen, werden gebeten, ihren Arzt zu konsultieren und ihm diesen Konsum zu melden. Schwangere Frauen sollten auf diese Symptome besonders achten, ebenso wie immunsupprimierte und ältere Menschen», heißt es in der Mitteilung des Gesundheitsamts.

Das Produkt könne in den Läden zurückgegeben werden.

(L'essentiel)