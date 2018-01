CFL rüsten weitere Bahnhöfe mit Gratis-​​WLAN aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die CFL wollen weitere zwölf Bahnhöfe in Luxemburg mit kostenlosem WLAN ausstatten. Das Service wird bisher nur an neun Haltestellen, darunter Pfaffenthal-Kirchberg, Differdingen, Belval-Université und Dudelange-Ville angeboten.

Künftig soll das WLAN «CFL-FREE-WIFI» auch an den Bahnhöfen Howald, Sandweiler-Contern, Cents, Dommeldingen, Walferdingen, Diekirch, Ulflingen, Lamadelaine, Wiltz, Dudelange-Centre, Kleinbettingen und Kautenbach verfügbar sein. Die CFL teilten am Montag mit, dass eine diesbezügliche Machbarkeitsstudie bereits angelaufen sei. Der Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen, François Bausch, hatte bekanntlich vor einem Jahr angekündigt, innerhalb von drei Jahren sämtliche Bahnhöfe des Landes mit Gratis-WLAN ausrüsten zu wollen.

Die Eisenbahngesellschaft hat am Montag zudem eine neue Version ihrer mobilen App veröffentlicht. Wie bereits von L'essentiel berichtet, können Bahnpendler damit über das Smartphone Tickets oder Zeitkarten lösen. Zudem ist eine neue mobile Fahrplanauskunft in der App integriert, die die optimale Strecke von A nach B, inklusive Fußwege, in ganz Luxemburg anzeigt. Der aktuelle Standort kann auch mit Kontakten geteilt werden.



(NC/L'essentiel)