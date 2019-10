Stein markiert den höchsten Punkt: Das ist der Gipfel!

Seit Anfang Oktober geht auf dem YouTube-Kanal The Tim Traveller – mit knapp 60.000 Abonnenten – ein Video viral. «In den Niederlanden liegt der höchste Punkt des Landes namens Vaalseberg auf 322,4 Meter Höhe. Markiert wird dieser durch ein Denkmal, ein Café, ein Restaurant und zwei Aussichtstürme. Der höchste Punkt Luxemburgs hingegen (am sogenannten Kneiff, auf 560 Meter Höhe) wird durch einen einfachen Stein in einem Feld markiert», wie man in dem Video erfährt.

Der Kneiff liegt in der Gemeinde Ulflingen, im äußersten Norden des Großherzogtums nahe der Grenze zu Belgien. Der Hügel gilt jedoch erst seit Mitte der 90er-Jahre als höchster Punkt des Landes. Im 5:25-minütigen Video, das seit dem 9. Oktober bereits 96.000 Views verbucht hat, bekommt man übrigens eine ausführliche Erklärung dafür.

Wer kümmert sich in Luxemburg schon darum?

Dem Video zufolge zeichnete der Franzose Jules Hansen 1905 die erste Karte des Großherzogtums. Darauf stellte er einen anderen Gipfel als höchsten des Landes dar, so The Tim Traveller. 1928 wurde sogar ein Turm am markierten Ort gebaut. Doch als die Daten 1952 vom Geografischen Institut Paris aktualisiert wurden, stellte sich heraus, dass der Buurgplaats – auf 558,35 Meter Höhe – der höchste Punkt des Landes ist. Auch dort wurde ein Turm errichtet.

Ende gut, alles gut? Von wegen! Laut Globetrotter Tim, der übrigens auf der ganzen Welt unterwegs ist, kam es 1997 erneut zu einem Höhepunkt. Dank GPS-Geräte stellte sich heraus, dass der höchste Punkt des Landes tatsächlich einen Kilometer davon entfernt liegt, am sogenannten Kneiff – auf 559,8 Meter Höhe. Und so endet die Geschichte zweier «monumentaler Fehler» von The Tim Traveller.

(fl/L'essentiel)