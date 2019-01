«Pachamama» für César nominiert

Der luxemburgische Animationsfilm «Pachamama» wurde für einen César nominiert. Der «französische Oscar» wird am 22. Februar in Paris bereits zum 44. Mal vergeben. «Pachamama» läuft in der Kategorie «Bester Animationsfilm».

Nous vous l'avions promise, et la voici ! La dernière séance en français de Pachamama aura lieu ce dimanche 27... Gepostet von Doghouse Films am Montag, 21. Januar 2019

Die Firma «Doghouse Films» ist ansässig im Kreativzentrum 1535° in Differdingen beteiligte sich an der Produktion des Films, der am 12. Dezember 2018 in den Kinos anlief.

Starke Konkurrenz

Juan Antins «Pachamama» tritt gegen starke Konkurrenz an: darunter «Asterix: The Secret of the Magic Potion» von Alexandre Astier und Louis Clichys und Michel Ocelots «Dilili à Paris».

«Pachamama» erzählt die Geschichte von zwei Kindern, die auf der Suche nach einem von den Inkas gestohlenen Totempfahl sind. Der Film dauert 72 Minuten.

(L'essentiel)