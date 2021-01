So erleben Luxemburger das Reisen in der Krise

Die letzten Weihnachtsferien waren anders als üblich. Das bekam man auch am Findel zu spüren. «Zur Urlaubssaison gibt es zwar mehr Fluggäste, aber die Coronakrise wirkt sich auch in den regulären Spitzenzeiten aus», analysierte Tom Goris, Director of Operations des Luxemburger Flughafens, am Samstag die Lage. «Wir sind unter der Zahl der Passagiere, die wir normalerweise haben. Manchmal ist die Nachfrage etwas höher, aber zu anderen Zeiten ist der Flughafen leer.»

Manche Passagiere, die L'essentiel am Flughafen Luxemburg getroffen hat, hatten die Feiertage als Gelegenheit genutzt, eine lange Zeit des Wartens zu beenden. «Ich habe ein Jahr gewartet, um meine Familie in Griechenland zu besuchen», erzählte Sissy, die gerade von ihrer Reise zurückkam. «Es tat gut zu reisen, es war Weihnachten und man konnte sich sich ein bisschen erholen.» Dennoch sei es keine reine Spaßveranstaltung gewesen, immerhin seien die Maßnahmen auch in Griechenland streng. Auf den kostenlosen Coronatest bei der Rückkehr zu verzichten stehe für Sissy außer Frage: «Ich arbeite in einer Schule. Für die Kinder und für mich ist es wichtig auf Nummer sicher zu gehen.»

«Sich testen zu lassen ist wichtig»

Viele, so auch Ana, hatten Portugal als Reiseziel. «Ich war dort, um meine Eltern zu sehen. Ich wollte zu Weihnachten dort sein, aber ich bin nicht aus dem Haus gegangen. Ich habe mich sorgfältig an die Maßnahmen gehalten und ich mache einen Test, bevor ich wieder zur Arbeit gehe». Maria wäre gerne noch etwas länger in ihrer Heimat geblieben. «Aber ich musste zurückkommen, um auf meine Enkelkinder aufzupassen, weil meine Tochter arbeitet und die Schule diese Woche geschlossen ist.»

«Sich testen zu lassen ist wichtig, um herauszufinden, ob man wieder arbeiten darf. Es gibt immer ein Risiko und das wird noch eine Weile so bleiben. Aber ich denke trotzdem, dass es sicher ist zu reisen», fand Moises, 30, der ein paar Tage mit seiner Familie an der Algarve verbracht hatte . «Wir wollten uns auf jeden Fall testen lassen, wenn wir nach Hause kommen, man weiß ja nie...», erzählte auch Marco L'essentiel. Andere Urlauber gaben zu, dass sie – entmutigt durch die Warteschlange für PCR-Tests am Flughafen – sich erst im Laufe der Woche testen lassen würden. Um die Screening-Kapazität zu erhöhen und die Wartezeit zu verringern, bietet der Lux-Airport seit Samstag zusätzlich zu den PCR-Tests kostenlose Schnelltests an.

Während viele von ihrer Weihnachtsreise zurückkehrten, waren die Ruheständler Charles und Marie-Thérèse auf dem Weg nach Teneriffa. «Wir haben als Vorsichtsmaßnahme vorher noch einen Test in einem Labor durchgeführt.» Die Reise hätten die beiden schon lange gebucht und würden dort in einem Appartement wohnen. «Wir fahren hauptsächlich wegen der Sonne dorthin, wir wollen uns ein bisschen ablenken. Wir sind das trübe Wetter leid.»

(nc/L'essentiel)