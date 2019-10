Ein «richtiges rollendes Büro» zur Versteigerung

Am Mittwochmorgen hat die Administration de l’Enregistrement et des Domaines (AED) ihr neues «mobiles Büro» vorgestellt, welches zukünftig ausschließlich bei der Versteigerung von Fahrzeugen eingesetzt wird. Über 100 Arbeitsstunden waren nötig, um den Renault-Transporter in einen vollwertigen Arbeitsplatz zu verwandeln, wie AED-Direktor Romain Heinen stolz verkündet. Einen besonderen Dank richtet er an Finanzminister Pierre Gramegna für die Unterstützung bei der Anschaffung.

Gramegna lobt das «rollende Büro» als «gutes Beispiel für die Modernisierung» der Luxemburger Behörden. Zukünftig kann die AED bei den Auktionen auf Internet-Zugriff, die Möglichkeit für Kreditkartenzahlung und einen Drucker setzen, was den Versteigerungsprozess einfacher und übersichtlicher macht. «Transparenz ist wichtig», merkt Finanzminister Gramegna an. Sichtlich beeindruckt steigt er in das Fahrzeug, setzt sich an den integrierten Schreibtisch und lässt sich alles erklären.

Beschlagnahmte oder verlassene Fahrzeuge

Nach der Vorstellung des Fahrzeugs, wartet auch gleich der erste Einsatz in Form einer Auktion. Die Halle auf dem Gelände am Findel in der Nähe der Generaldirektion der Police Grand-Ducale ist gefüllt mit zahlreichen Fahrzeugen, die heute unter zahlreichen Interessenten versteigert werden sollen. Marc F. verkauft Gebrauchtwagen an der belgischen Grenze und kommt regelmäßig zu den Auktionen der AED: «Manchmal kann man Schnäppchen machen, aber es ist immer recht viel los.» Das neue mobile Büro findet er gut, weil es den Versteigerungsprozess «vereinfacht».

Die Versteigerungen der AED finden mehrmals im Jahr statt. Meistens handelt es sich dabei um beschlagnahmte oder zurückgelassene Fahrzeuge, die nicht abgeholt wurden. Dies geschieht aber erst nach einem langen Prozess, nachdem alle Möglichkeiten erschöpft sind.

(dm/L'essentiel)