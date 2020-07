Blaualgen in der Mosel gefunden

Mit der Trockenheit kommen auch diese Plagegeister wieder zurück nach Luxemburg. In Luxemburg wurden, an verschiedenen Stellen in der Mosel, Cyanobakterien gefunden. Das teilt das Gesundheitsministerium am Freitagnachmittag mit.

Die landläufig als Blaualgen bekannten Bakterien sind besonders dort zu finden, wo «der Wasserfluss verlangsamt ist», wie das Ministerium erläutert. Erkennbar ist eine Belastung des Wassers durch die blaugrüne Färbung. Sie kann für Mensch und Tier gesundheitliche Folgen haben. Die Regierung rät aus diesem Grund vom Schwimmen in der Mosel ab. Diese Empfehlung gilt auch für Wassersportaktivitäten, auf Hunde sollten nicht in der Mosel Baden.

Beim Menschen können die Bakterien Hautirritationen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Magenprobleme, Krämpfe, Lähmungen und sogar Leberschäden verursachen. In der Vergangenheit traten die Bakterien auch an anderen Gewässern in Luxemburg in Erscheinung.

(L'essentiel)