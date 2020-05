Familien können vom Lockdown profitieren

Besonders für Familien mit Kindern kann die aktuelle Situation, die die Verbreitung des Coronavirus nach sich zieht, zur Belastung werden. Kinder können ihre Freunde bestenfalls sporadisch sehen, und vielen Hobbys nicht mehr nachgehen. Zuhause wird die Langeweile immer größer, der Streit untereinander häufiger. Dass der Lockdown für viele Familien aber auch als Chance angesehen werden kann, weiß Michelle Hoffmann, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und Präsidentin des Vereins «Kanner- a Jugendpsychotherapie Lëtzebuerg».

«Viele Kinder können nun mit beiden Eltern gleichzeitig zu Hause sein. Erkennen diese das als Chance an, kann das besonders für jüngere Kinder eine sehr positive Erfahrung sein. Aber auch für größere Kinder und die Eltern kann der Lockdown eine enorme Bereicherung sein», sagt Hoffmann. Da der Alltag vieler Heranwachsender zum Großteil in den Krippen, Kindergärten und Schulen stattfindet, finde die komplette Familie im Normalfall oft nur an den Wochenenden über einen größeren Zeitraum zusammen.

« Alle lernen Angst zu überwinden »

Die Rolle des Elternteils, das ansonsten mehr am Arbeitsplatz eingebunden ist und weniger Zeit mit den Kindern verbringen kann, könne nun auch wieder verstärkt wahrgenommen und erlebt werden. «Der Lockdown kann es den Familien ermöglichen sich wieder näher zu kommen und die gemeinsame Zeit zu nutzen. Es ist auch eine einmalige Gelegenheit, vermehrte positive Bindungserfahrungen mit den eigenen Eltern und Geschwistern zu erleben», sagt die Psychotherapeutin. Daraus könne sich eine deutlich stärkere Bindung zwischen Eltern und Kindern ergeben. «Beide Seiten können auch in Zukunft davon profitieren. Die psychische Widerstandskraft und die Fähigkeit schwierige Situationen zu meistern, kann durch die aktuelle Lage wachsen», so Hoffmann weiter. Dies gelte auch für die Beziehung der Eltern.

Auch Schüler konnten sich laut Hoffmann durch das Homeschooling viele Kompetenzen aneignen, die in der Schule nicht gelehrt würden: «Sie mussten neue Wege gehen, um sich der Situation anzupassen. Viele Schüler haben sich dem gestellt und sind daran gewachsen. Viele Schüler berichten auch von einer Reduktion des Leistungsdrucks und des gesellschaftlichen Drucks, weil sie sich ihren Tag selbst einteilen und ihre sozialen Kontakte aussuchen können.»

Der positive Umgang mit der Situation zeige, wie kompetent und anpassungsfähig Kinder und Jugendliche sind. Dadurch werde das Selbstwertgefühl und die Zuversicht der Kinder gestärkt. «Ein wesentlicher Punkt der jetzigen Situation besteht darin, dass Erwachsene und Kinder lernen, mit Angst umzugehen und Wege finden, sie zu überwinden», sagt Hoffmann.

(L'essentiel)