Startup-​​Rösterei will neues Kaffee-​​Erlebnis bieten

Zum internationalen Tag des Kaffees bat Jean-Louis Zeien, Präsident von Fairtrade Lëtzebuerg, seine Gäste, «über den Rand ihrer Kaffeetasse hinauszublicken». Vier neue, innovative Kaffee-Projekte wurden zu diesem besonderen Anlass vorgestellt – eines hat L'essentiel genauer unter die Lupe genommen. Unter dem Namen «Specialty Coffee S.à r.l.-S.» hat Patrick Gianni (39) zusammen mit seinem Patensohn Vincent Della Schiava (26) eine Kaffeerösterei gegründet, die den Menschen in Luxemburg «ein völlig neues Kaffee- und Genusserlebnis bieten soll».

Feierboun Coffeeroasters



Den ersten Auftritt als «Feierboun» hatten die beiden am 24. März 2021.



Cupping*



Das Cupping ist die professionelle Degustation eines Kaffees, bei der die Qualität überprüft und bewertet wird.

Im Keller von Patricks Eltern und Vincents Großeltern rösten die beiden Luxemburger seit Anfang des Jahres Spezialitäten-Kaffee aus hochwertigen Bohnen von verschiedenen Kontinenten. «Wir arbeiten mit sehr seltenen Bohnen und wollen Luxemburg auf den Geschmack von Specialty Coffee bringen», erklärt Vincent, der seinen Patenonkel derzeit noch nebenberuflich unterstützt. Doch was macht unseren geliebten Wachmacher zu einer Spezialität? «Specialty Coffee erkennt man an seiner Qualität», erklärt Gründer Patrick. «Man kann natürlich die Bohnen nach dem Prinzip ‹Es ist braun/schwarz, es ist Kaffee› verarbeiten. Doch das wird den Menschen, die dahinter stehen, der Herkunft und den Bohnen nicht gerecht.»

Das Beste aus jeder Bohne herauszuholen, sei bei den Anfängen allerdings gar nicht so einfach gewesen. «Der Kaffee hat geschmeckt, weil die Bohnen gut waren, doch wir mussten an unserer Technik feilen», verriet Vincent. Man müsse den Aromen die Chance geben, sich zu entfalten und den perfekten Röstungsgrad für jede einzelne Bohnen-Sorte herausfinden. «Es ist tatsächlich learning by making mistakes», lachen die Familienunternehmer über ihre Anfänge. Insbesondere das erschmecken von Aromen erfordere viel Übung. «Wir leben in einer Gesellschaft, die kaum noch genießt. Mahlzeiten werden verschlungen, Getränke einfach runtergekippt. Irgendwann schmeckt einfach alles gleich. Da muss erst die Sensorik wieder auf die Vielfalt der Aromen trainiert werden», erklärt Patrick, der sich mit der Firma einen Herzenswunsch erfüllt hat.

Bei unserem Besuch wurde gerade die neue Limited Edition gecuppt, die am heutigen internationalen Tag des Kaffees auf den Markt kommt.

Ihre Ware importieren die gelernten Kaffeemacher von kleinen Farmen, das Endprodukt sei mit industriellem Kaffee nicht zu vergleichen. Neben der Geschmacksexplosion zähle für die jungen Unternehmer aber vor allem die Menschlichkeit hinter dem Produkt. Ein Aspekt, der am 1. November weiter vertieft werden soll. Für ihren ersten Kaffee mit dem Fairtrade-Ladel arbeiten die passionierten Kaffeeröster mit der Kooperative Cafesmo (Cafés Especiales Mercedes Ocotepeque) aus Honduras zusammen. An besagtem Datum werden Cafesmo und «Feierboun» – wie sich das Startup auch noch nennt – in Niederkerschen in der klein aber feinen Keller-Kaffeerösterei aufeinander treffen. «Ohne diese Menschen und ihre harte Arbeit, hätten wir dieses Produkt nicht. Wir hoffen, diesen Kontakt weiter auszubauen und sie auf der Plantage besuchen und dort mithelfen zu können», sind sich die Experten einig.

Sobald die importierten Bohnen in Niederkerschen eintreffen, geht alles durch die Hände der beiden Jungunternehmer. Vom Rösten übers Cupping* bis hin zum Verpacken wird alles von diesen vier Händen erledigt. Auf lange Sicht soll der Keller aber wieder den Eltern beziehungsweise Großeltern gehören. Die beiden Verbündeten träumen langfristig von einem eigenen Coffeeshop. «Der Fokus soll immer auf dem Kaffee bleiben. Schön wäre eine Rösterei, wo Gäste ihren Kaffee genießen können während sie durch eine Glaswand beobachten können, wie das, was in ihrer Tasse ist, entsteht», träumen Onkel und Patenkind von der Zukunft von «Feierboun».

(Liz Mikos/L'essentiel)