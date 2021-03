Die Zahl der Beschäftigten steigt in Luxemburg

Die Zahl der Beschäftigten in Luxemburg ist innerhalb von zwölf Monaten um 1,6 Prozent gestiegen. Wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen von Statec hervorgeht, stieg die Zahl der Beschäftigten im vierten Quartal des von der Corona-Pandemie geprägten vergangenen Jahres um 0,6 Prozent, nachdem sie sich bereits im dritten Quartal von 2020 stark erholt hatte (+1,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal).

Mit einem Anstieg von 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr wuchs die abhängige Beschäftigung jedoch deutlich langsamer als in den Jahren zuvor. Ende 2019 lag sie sogar um 3,6 Prozent höher. Ende 2020 waren Verwaltung und Öffentlicher Dienst (+5 Prozent gegenüber dem Vorjahr) sowie das Baugewerbe (+3,5 Prozent) die dynamischsten Branchen. Im Sektor «Handel, Verkehr, Gastgewerbe», der am stärksten von der Pandemie betroffen ist, sank hingegen die Zahl der Beschäftigten (- 1,1 Prozent). Mit 100.672 Beschäftigten bleibt sie jedoch die Branche mit den meisten Beschäftigten. In der Industrie ist die Zahl der Beschäftigten um 1,3 Prozent gesunken. Das Finanzgewerbe schneidet nach Statec-Berechnungen mit gut ab (+1,4 Prozent).

Fast die Hälfte der Beschäftigten sind Grenzgänger

Ende 2020 waren von den 445.787 Beschäftigten in Luxemburg fast die Hälfte (45,97 Prozent), also 204.939 Personen, Grenzpendler. Nach Statec-Angaben wuchs die Zahl der Grenzgänger stärker (+2,1 Prozent) als die Zahl der ansässigen Arbeitnehmer im Land (240.848, +1,2 Prozent über ein Jahr). Bei den gebietsansässigen Arbeitnehmern stieg die Zahl der Luxemburger um 1,6 Prozent auf 118.870. Die Zahl der Nicht-EU-Bürger wächst am schnellsten (+4,7 Prozent, auf 18.792). Die Zahl der Ausländer aus der Europäischen Union, die im Großherzogtum wohnen und arbeiten, blieb mit einem kleinen Anstieg von 0,2 Prozent mehr oder weniger stabil (103.186 Menschen).

Unter den Grenzgängern sind die Franzosen weiterhin in der Mehrheit: 107.868 Menschen überqueren täglich die luxemburgisch-französische Grenze oder arbeiten im Moment von zu Hause aus (+ 1,9 Prozent). Mehr als in Deutschland (+2,8 Prozent auf 48.901) und Belgien (+1,7 Prozent auf 48.170) zusammen.

(jw/L'essentiel)