Schlachtvieh soll rückverfolgbar werden

Der Tierschutz war am Montag Thema einer gemeinsamen Ausschusssitzung in der Abgeordnetenkammer. Zuvor hatte eine entsprechende Petition fast 5000 Unterschriften gesammelt, was zu einer . Der Text zielte darauf ab, die Schlachtung von luxemburgischem Vieh in Betrieben zu verbieten, die nicht von der EU zertifiziert sind. Eine solche Regelung wäre gleichbedeutend mit einem Exportverbot in Drittstaaten.

Landwirtschaftsminister Romain Schneider von der LSAP erklärte, dass ein solches Verbot nur auf EU-Ebene beschlossen werden könne. Wie die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Nancy Arendt (CSV), unserer Zeitung berichtet, habe der Minister erklärt, das Thema beschäftige ihn. Zudem habe der Minister darauf hingewiesen, dass der Gesetzentwurf zur Rückverfolgbarkeit von Schlachtvieh bis zum Herbst eingebracht werden solle. Der Entwurf sieht die Einführung eines Passes vor, der es ermöglichen soll, den Weg der Tiere besser nachvollziehen zu können.

Nach Angaben des Ministeriums werden nur wenige Tiere zum Schlachten außerhalb der EU verschickt. Als einziges Nicht-EU-Land erhielt der Libanon im Jahr 2019 232 Tiere aus Luxemburg. Davon waren 196 zur Schlachtung und 36 zur Zucht bestimmt. Im vergangenen Jahr wurden lediglich 32 Zuchttiere in den Libanon exportiert. In diesem Jahr hat es noch keine Tierexporte gegeben.

(jg/L'essentiel)